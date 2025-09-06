Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
16:00
СербияНе начат
Англия
19:00
АндорраНе начат
Армения
19:00
ПортугалияНе начат
Австрия
21:45
КипрНе начат
Ирландия
21:45
ВенгрияНе начат
Сан-Марино
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
19:00
СьонНе начат

Шикунов: Соболев — лучший в стране из больших русских нападающих

Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов высказался об игре форварда "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
"Соболев — лучший в стране из больших русских нападающих. По мне, он сильнее и Заболотного, и Комличенко. Соболев — серьёзный, сильный нападающий. Может, он не топ-топ, но очень добротный форвард", - приводит слова Шикунова Metaratings.

В текущем сезоне Александр Соболев провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 8 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 2 результативные передачи. Контракт форварда с петербуржцами рассчитан до лета 2027 года, ранее нападающий выступал за московский "Спартак". На счету футболиста 14 матчей за сборную России.

После 7 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает 5 место в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе.

