Шикунов: Соболев — лучший в стране из больших русских нападающих

"Соболев — лучший в стране из больших русских нападающих. По мне, он сильнее и Заболотного, и Комличенко. Соболев — серьёзный, сильный нападающий. Может, он не топ-топ, но очень добротный форвард", - приводит слова Шикунова Metaratings.
В текущем сезоне Александр Соболев провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 8 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 2 результативные передачи. Контракт форварда с петербуржцами рассчитан до лета 2027 года, ранее нападающий выступал за московский "Спартак". На счету футболиста 14 матчей за сборную России.
После 7 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает 5 место в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе.
Фото: ФК "Зенит"