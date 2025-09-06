"В матче с Катаром можно будет посмотреть игроков основного состава, в том числе тех, кто приехал из зарубежных клубов. По итогам этой игры уже можно будет говорить о качестве игроков и о качестве подготовки", - цитирует Колоскова Metaratings.
Национальная команда России сыграла вничью со сборной Иордании в товарищеском матче (0:0), встреча проходила в Москве, на "Лукойл Арене". Завтра, 7 сентября, подопечные Валерия Карпина сыграют на выезде с Катаром - матч состоится в Эр-Райане, стартовый свисток прозвучит в 18:15 по столичному времени.
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о предстоящем матче сборной России с Катаром.
