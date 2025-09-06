"С Англией. Мне нравится их подбор игроков, хотелось бы проверить себя против них. Наверное, со сборной Нидерландов. У них очень сильная линия обороны", - приводит слова Мусаева "РИА Новости Спорт".
Национальная команда России сыграла вничью со сборной Иордании в товарищеском матче (0:0), встреча проходила в Москве, на "Лукойл Арене". Завтра, 7 сентября, подопечные Валерия Карпина сыграют на выезде с Катаром - матч состоится в Эр-Райане, стартовый свисток прозвучит в 18:15 по столичному времени.
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.
Игрок сборной России назвал наиболее желанных соперников для национальной команды
Нападающий Тамерлан Мусаев назвал соперников, против которых хотел бы сыграть за сборную России.
Фото: РФС