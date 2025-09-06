Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
16:00
СербияНе начат
Англия
19:00
АндорраНе начат
Армения
19:00
ПортугалияНе начат
Австрия
21:45
КипрНе начат
Ирландия
21:45
ВенгрияНе начат
Сан-Марино
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
19:00
СьонНе начат

Португальский футболист рассказал, в чем схожи Роналду и Дзюба

Португальский защитник "Акрона" Родриго Эсковаль сравнил Артема Дзюбу и Криштиану Роналду.
Фото: ФК "Акрон"
"В плане футбола, что Роналду, что Дзюба в своем возрасте показывают превосходный футбол, они являются идолами, и они должны быть именно той идеальной картинкой для молодых подрастающих футболистов, чтобы, несмотря на любой возраст, стремиться делать результат, забивать больше и всегда добиваться максимума", - цитирует Эсковаля Sport24.

В текущем сезоне Артем Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" в Российской Премьер-Лиге 7 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 2 голевые передачи. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны. В августе текущего года форварду исполнилось 37 лет.

На счету Криштиану Роналду в этом сезоне 3 матча, 2 забитых мяча и 1 голевая передача. В феврале 2025 году португальскому форварду исполнилось 40 лет. Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", чемпионом Европы, пятикратным победителем Лиги чемпионов и лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится