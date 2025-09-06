"В плане футбола, что Роналду, что Дзюба в своем возрасте показывают превосходный футбол, они являются идолами, и они должны быть именно той идеальной картинкой для молодых подрастающих футболистов, чтобы, несмотря на любой возраст, стремиться делать результат, забивать больше и всегда добиваться максимума", - цитирует Эсковаля Sport24.
В текущем сезоне Артем Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" в Российской Премьер-Лиге 7 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 2 голевые передачи. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны. В августе текущего года форварду исполнилось 37 лет.
На счету Криштиану Роналду в этом сезоне 3 матча, 2 забитых мяча и 1 голевая передача. В феврале 2025 году португальскому форварду исполнилось 40 лет. Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", чемпионом Европы, пятикратным победителем Лиги чемпионов и лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии.
Португальский футболист рассказал, в чем схожи Роналду и Дзюба
Португальский защитник "Акрона" Родриго Эсковаль сравнил Артема Дзюбу и Криштиану Роналду.
Фото: ФК "Акрон"