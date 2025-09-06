"По большому счёту Дзюба может быть полезнее того же Мусаева. Он хотя бы гол может забить или ещё что-то полезное сделать. Да, он не так мобилен и быстр, но мастерство-то никуда не делось. Если бы Россия играла на большом турнире, логичнее было бы хотя бы на 20 минут выпускать Дзюбу, того же Соболева. Они бы создавали остроту у чужих ворот. А пока у нашей сборной нет атакующего копья", - сказал Орлов в интервью "Чемпионату".
В нынешнем сезоне Артём Дзюба принял участие в семи матчах за тольяттинский "Акрон" в Российской Премьер-Лиге, отличился тремя забитыми мячами и отдал две голевые передачи. Форвард является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив 243 гола во всех турнирах. Также он в марте 2025 года установил рекорд по забитым мячам за национальную команду. В августе текущего года Артёму Дзюбе исполнилось 37 лет.
Тамерлан Мусаев в составе ЦСКА в этом сезоне провёл 10 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две голевые передачи.
Напомним, что в четверг, 4 сентября сборная России сыграла вничью товарищеский матч против сборной Иораднии (0:0).
Орлов назвал, кого не хватало сборной России в матче с Иорданией
Комментатор Геннадий Орлов оценил уровень нападающих сборной России.
Фото: ФК "Зенит"