Семак прокомментировал слухи о возможных переменах в тренерском штабе "Зенита"

- Слухи о переменах во вратарском штабе и об уходе Жевнова? Не знаю, откуда они берутся, и кто из публикует. Первый раз об этом слышу. Когда прочитал, очень удивился. Никаких разговоров абсолютно нет. До меня это не доходило, так же как и до руководства, кроме как в СМИ нигде это больше не появлялось.
Напомним, ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что в "Зените" могут расстаться с тренером вратарей Юрием Жевновым. Также появлялась информация, что место Жевнова может занять Дмитрий Бородин, который вчера, 6 сентября, покинул аналогичный пост в "Сочи".
В текущем сезоне РПЛ сине-бело-голубые пропустили 7 мячей в 7 сыгранных турах. Команда Сергея Семака набрала 12 очков и находится на пятом месте в турнирной таблице.
Источник: "СЭ"
Фото: ФК "Зенит"