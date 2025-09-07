Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
16:00
ЕнисейНе начат
Шинник
17:00
Волга УлНе начат
КАМАЗ
17:00
ТорпедоНе начат
Черноморец
18:00
УфаНе начат
Ротор
18:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Грузия
16:00
БолгарияНе начат
Литва
19:00
НидерландыНе начат
Северная Македония
19:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
Северная ИрландияНе начат
Люксембург
21:45
СловакияНе начат
Турция
21:45
ИспанияНе начат
Польша
21:45
ФинляндияНе начат
Бельгия
21:45
КазахстанНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Катар
18:15
РоссияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Торпедо-БелАЗ
18:00
ЛокомотивНе начат

Семак прокомментировал слухи о возможных переменах в тренерском штабе "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отреагировал на новости, что тренер вратарей Юрий Жевнов может покинуть петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
- Слухи о переменах во вратарском штабе и об уходе Жевнова? Не знаю, откуда они берутся, и кто из публикует. Первый раз об этом слышу. Когда прочитал, очень удивился. Никаких разговоров абсолютно нет. До меня это не доходило, так же как и до руководства, кроме как в СМИ нигде это больше не появлялось.

Напомним, ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что в "Зените" могут расстаться с тренером вратарей Юрием Жевновым. Также появлялась информация, что место Жевнова может занять Дмитрий Бородин, который вчера, 6 сентября, покинул аналогичный пост в "Сочи".

В текущем сезоне РПЛ сине-бело-голубые пропустили 7 мячей в 7 сыгранных турах. Команда Сергея Семака набрала 12 очков и находится на пятом месте в турнирной таблице.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится