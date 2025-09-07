Полузащитник ЦСКА рассказал, кого считает лидером в сборной России

- Для меня, наверное, Саша Головин. Но не скажу, что у нас один лидер на поле. В сборной России собрано много лидеров, капитанов своих клубов. Многих можно считать лидерами, - сказал Обляков Metaratings.
Александр Головин выступает за "Монако" с 2018 года. Игрок перешел во французский клуб из ЦСКА за 30 миллионов евро. За этот период российский полузащитник принял участие в 245 матчах за "Монако" во всех турнирах, забив 35 голов и отдав 40 голевых передач. Контракт Головина с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Сегодня, 7 сентября, в 18:15 по московскому времени сборная России сыграет товарищеский матч с национальной командой Катара.
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков заявил, что считает хавбека "Монако" Александра Головина лидером в сборной России.
Фото: РФС