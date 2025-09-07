Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
2 - 0 2 0
Енисей2 тайм
Шинник
0 - 0 0 0
Волга Ул1 тайм
КАМАЗ
0 - 0 0 0
Торпедо1 тайм
Черноморец
18:00
УфаНе начат
Ротор
18:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Грузия
3 - 0 3 0
Болгария2 тайм
Литва
19:00
НидерландыНе начат
Северная Македония
19:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
Северная ИрландияНе начат
Люксембург
21:45
СловакияНе начат
Турция
21:45
ИспанияНе начат
Польша
21:45
ФинляндияНе начат
Бельгия
21:45
КазахстанНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Катар
18:15
РоссияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Торпедо-БелАЗ
18:00
ЛокомотивНе начат

Полузащитник ЦСКА рассказал, кого считает лидером в сборной России

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков заявил, что считает хавбека "Монако" Александра Головина лидером в сборной России.
Фото: РФС
- Для меня, наверное, Саша Головин. Но не скажу, что у нас один лидер на поле. В сборной России собрано много лидеров, капитанов своих клубов. Многих можно считать лидерами, - сказал Обляков Metaratings.

Александр Головин выступает за "Монако" с 2018 года. Игрок перешел во французский клуб из ЦСКА за 30 миллионов евро. За этот период российский полузащитник принял участие в 245 матчах за "Монако" во всех турнирах, забив 35 голов и отдав 40 голевых передач. Контракт Головина с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Сегодня, 7 сентября, в 18:15 по московскому времени сборная России сыграет товарищеский матч с национальной командой Катара.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится