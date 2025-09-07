- У катарцев нет никаких шансов на фоне сборной России. Никакой перелет и погодные условия не должны повлиять. Тем более у команды Карпина будет дополнительная мотивация реабилитироваться за неудачный результат игры с Иорданией.
Контрольная встреча между сборными Катара и России состоится сегодня, 7 сентября. Матч пройдет в Эр-Райяне на арене "Аль-Садд", начало игры в 18:15 по московскому времени. Поединок обслужит судейская бригада из Ирака.
В четверг, 4 сентября, команда Валерия Карпина сыграла вничью в товарищеском матче против сборной Иордании со счетом 0:0.
Источник: "Советский спорт"
Билялетдинов: у катарцев нет никаких шансов на фоне сборной России
Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов считает команду Валерия Карпина фаворитом в матче против Катара.
Фото: ФК "Локомотив"