Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
2 - 0 2 0
ЕнисейЗавершен
Шинник
2 - 0 2 0
Волга УлЗавершен
КАМАЗ
1 - 1 1 1
ТорпедоЗавершен
Черноморец
3 - 2 3 2
УфаЗавершен
Ротор
1 - 0 1 0
СКА-ХабаровскЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Грузия
3 - 0 3 0
БолгарияЗавершен
Литва
2 - 3 2 3
Нидерланды2 тайм
Северная Македония
3 - 0 3 0
Лихтенштейн2 тайм
Германия
21:45
Северная ИрландияНе начат
Люксембург
21:45
СловакияНе начат
Турция
21:45
ИспанияНе начат
Польша
21:45
ФинляндияНе начат
Бельгия
21:45
КазахстанНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Катар
1 - 4 1 4
РоссияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Торпедо-БелАЗ
2 - 3 2 3
ЛокомотивЗавершен

Билялетдинов: у катарцев нет никаких шансов на фоне сборной России

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов считает команду Валерия Карпина фаворитом в матче против Катара.
Фото: ФК "Локомотив"
- У катарцев нет никаких шансов на фоне сборной России. Никакой перелет и погодные условия не должны повлиять. Тем более у команды Карпина будет дополнительная мотивация реабилитироваться за неудачный результат игры с Иорданией.

Контрольная встреча между сборными Катара и России состоится сегодня, 7 сентября. Матч пройдет в Эр-Райяне на арене "Аль-Садд", начало игры в 18:15 по московскому времени. Поединок обслужит судейская бригада из Ирака.

В четверг, 4 сентября, команда Валерия Карпина сыграла вничью в товарищеском матче против сборной Иордании со счетом 0:0.

Источник: "Советский спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится