"Конкретно гол расстроил. Была ненужная потеря у Сильянова, Осипенко не доиграл эпизод. И еще была пара опасных выпадов у Катара. Это расстроило", - передает слова Карпина "Матч ТВ".
Товарищеский матч между сборными Катара и России состоялся вчера, 7 сентября. Поединок проходил в Эр-Райяне и закончился разгромной победой российской национальной команды - 4:1.
В составе гостей отметились полузащитники Александр Головин, Матвей Кисляк и Алексей Миранчук, а также нападающий Иван Сергеев. Напомним, команда Валерия Карпина пропустила на 62-й минуте при счете 3:0.
Карпин рассказал, что его расстроило в крупной победе сборной России над Катаром
Фото: сборная России