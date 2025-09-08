Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
17:00
ЧайкаНе начат
Спартак Кострома
17:00
СоколНе начат
Урал
17:00
НефтехимикНе начат
Факел
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гибралтар
21:45
Фарерские островаНе начат
Греция
21:45
ДанияНе начат
Беларусь
21:45
ШотландияНе начат
Израиль
21:45
ИталияНе начат
Хорватия
21:45
ЧерногорияНе начат
Швейцария
21:45
СловенияНе начат
Косово
21:45
ШвецияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
19:30
МЛ ВитебскНе начат

Карпин рассказал, что его расстроило в крупной победе сборной России над Катаром

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что его расстроил пропущенный гол от Катара в товарищеском матче (4:1).
Фото: сборная России
"Конкретно гол расстроил. Была ненужная потеря у Сильянова, Осипенко не доиграл эпизод. И еще была пара опасных выпадов у Катара. Это расстроило", - передает слова Карпина "Матч ТВ".

Товарищеский матч между сборными Катара и России состоялся вчера, 7 сентября. Поединок проходил в Эр-Райяне и закончился разгромной победой российской национальной команды - 4:1.

В составе гостей отметились полузащитники Александр Головин, Матвей Кисляк и Алексей Миранчук, а также нападающий Иван Сергеев. Напомним, команда Валерия Карпина пропустила на 62-й минуте при счете 3:0.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится