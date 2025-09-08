Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
17:00
ЧайкаНе начат
Спартак Кострома
17:00
СоколНе начат
Урал
17:00
НефтехимикНе начат
Факел
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гибралтар
21:45
Фарерские островаНе начат
Греция
21:45
ДанияНе начат
Беларусь
21:45
ШотландияНе начат
Израиль
21:45
ИталияНе начат
Хорватия
21:45
ЧерногорияНе начат
Швейцария
21:45
СловенияНе начат
Косово
21:45
ШвецияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
19:30
МЛ ВитебскНе начат

Экс-игрок "Зенита" Клаудиньо признался, что скучает по России

Бывший хавбек "Зенита" Клаудиньо заявил в желании приехать в Россию.
Фото: "Чемпионат"
"Скучаю по России. Я всегда на связи с моими друзьями, хотел бы приехать и погостить еще раз, когда предоставится возможность", - передает слова Клаудиньо "Чемпионат".

Вчера, 7 сентября, бывший полузащитник "Зенита" Клаудиньо посетил товарищескую игру сборных Катара и России (4:1).

Напомним, бразилец перешел в катарский "Аль-Садд" в январе этого года. В России футболист выступал с лета 2021-го и в составе петербуржцев трижды становился чемпионом РПЛ и обладателем Суперкубка страны, а также выигрывал Кубок России.

