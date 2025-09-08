"Я знаю, что уже в некоторых кругах, включая в руководстве FIFA обсуждается, почему бы не провести футбольный матч (между - ред.) страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу 2018 года и 2026 года", - приводит слова Лаврова "РИА Новости Спорт".
Напомним, что чемпионат мира 2018 года проводился в России - обладателем трофея стала национальная команда Франции. Чемпионат мира 2026 года пройдет в Мексике, США и Канаде.
Сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В сентябре национальная команда России провела домашний товарищеский матч с Иорданией (0:0), а также одержала выездную победу над Катаром (4:1). Напомним, что катарцы принимали чемпионат мира 2022 года.
В ФИФА обсуждают возможное проведение матча между сборными России и США
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в будущем возможен товарищеский матч между сборными России и США.
Фото: Global Look Press