Челябинск
17:00
ЧайкаНе начат
Спартак Кострома
17:00
СоколНе начат
Урал
17:00
НефтехимикНе начат
Факел
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гибралтар
21:45
Фарерские островаНе начат
Греция
21:45
ДанияНе начат
Беларусь
21:45
ШотландияНе начат
Израиль
21:45
ИталияНе начат
Хорватия
21:45
ЧерногорияНе начат
Швейцария
21:45
СловенияНе начат
Косово
21:45
ШвецияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
19:30
МЛ ВитебскНе начат

В ФИФА обсуждают возможное проведение матча между сборными России и США

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в будущем возможен товарищеский матч между сборными России и США.
Фото: Global Look Press
"Я знаю, что уже в некоторых кругах, включая в руководстве FIFA обсуждается, почему бы не провести футбольный матч (между - ред.) страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу 2018 года и 2026 года", - приводит слова Лаврова "РИА Новости Спорт".

Напомним, что чемпионат мира 2018 года проводился в России - обладателем трофея стала национальная команда Франции. Чемпионат мира 2026 года пройдет в Мексике, США и Канаде.

Сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В сентябре национальная команда России провела домашний товарищеский матч с Иорданией (0:0), а также одержала выездную победу над Катаром (4:1). Напомним, что катарцы принимали чемпионат мира 2022 года.

