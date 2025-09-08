Футболист "Спартака": цель красно-белых – самые высокие места

"Чувствуется разница между "Уралом", "Крыльями" и "Спартаком"? Да, особенно на тренировках. Скорость, принятие решений другие. В "Урале" и "Крыльях" мы боролись за выживание, а в "Спартаке" цель – самые высокие места", - приводит слова Дмитриева Metaratings.
Игорь Дмитриев перешел в московский "Спартак" из екатеринбургского "Урала" летом 2024 года и заключил четырехлетний контракт. Полузащитник провел за красно-белых во всех турнирах 9 матчей и отметился 2 голевыми передачами.
После 7 сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками. В 8 туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на выезде со столичным "Динамо".
Полузащитник "Спартака" Игорь Дмитриев высказался о цели красно-белых.
Фото: РФС