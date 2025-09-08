Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
0 - 0 0 0
Чайка1 тайм
Спартак Кострома
2 - 1 2 1
Сокол1 тайм
Урал
1 - 1 1 1
Нефтехимик1 тайм
Факел
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гибралтар
21:45
Фарерские островаНе начат
Греция
21:45
ДанияНе начат
Беларусь
21:45
ШотландияНе начат
Израиль
21:45
ИталияНе начат
Хорватия
21:45
ЧерногорияНе начат
Швейцария
21:45
СловенияНе начат
Косово
21:45
ШвецияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
19:30
МЛ ВитебскНе начат

Футболист "Спартака": цель красно-белых – самые высокие места

Полузащитник "Спартака" Игорь Дмитриев высказался о цели красно-белых.
Фото: РФС
"Чувствуется разница между "Уралом", "Крыльями" и "Спартаком"? Да, особенно на тренировках. Скорость, принятие решений другие. В "Урале" и "Крыльях" мы боролись за выживание, а в "Спартаке" цель – самые высокие места", - приводит слова Дмитриева Metaratings.

Игорь Дмитриев перешел в московский "Спартак" из екатеринбургского "Урала" летом 2024 года и заключил четырехлетний контракт. Полузащитник провел за красно-белых во всех турнирах 9 матчей и отметился 2 голевыми передачами.

После 7 сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками. В 8 туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на выезде со столичным "Динамо".

