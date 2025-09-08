Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
0 - 0 0 0
Чайка1 тайм
Спартак Кострома
2 - 1 2 1
Сокол1 тайм
Урал
1 - 1 1 1
Нефтехимик1 тайм
Факел
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гибралтар
21:45
Фарерские островаНе начат
Греция
21:45
ДанияНе начат
Беларусь
21:45
ШотландияНе начат
Израиль
21:45
ИталияНе начат
Хорватия
21:45
ЧерногорияНе начат
Швейцария
21:45
СловенияНе начат
Косово
21:45
ШвецияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
19:30
МЛ ВитебскНе начат

"Спорт может разрушать барьеры". Монсон - о возможном проведении матча между сборными России и США

Боец ММА Джефф Монсон высказался о возможном проведении товарищеского матча сборной России с США.
Фото: РФС
"Это отличная идея. Я очень надеюсь, что это произойдет. В 1970?х годах Соединенные Штаты и Китай провели матчи по настольному теннису, которые открыли путь дипломатическим переговорам. Спорт может разрушать барьеры", - цитирует Монсона "Матч ТВ".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ФИФА обсуждается возможное проведение товарищеского матча между национальными командами России и США. Напомним, что чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде.

Сборная России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года. В сентябре подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с Иорданией в Москве (0:0) и одержали разгромную выездную победу над Катаром (4:1).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится