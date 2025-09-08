"Спорт может разрушать барьеры". Монсон - о возможном проведении матча между сборными России и США

"Это отличная идея. Я очень надеюсь, что это произойдет. В 1970?х годах Соединенные Штаты и Китай провели матчи по настольному теннису, которые открыли путь дипломатическим переговорам. Спорт может разрушать барьеры", - цитирует Монсона "Матч ТВ".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ФИФА обсуждается возможное проведение товарищеского матча между национальными командами России и США. Напомним, что чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде.
Сборная России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года. В сентябре подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с Иорданией в Москве (0:0) и одержали разгромную выездную победу над Катаром (4:1).
Боец ММА Джефф Монсон высказался о возможном проведении товарищеского матча сборной России с США.
