- В политическом отношении это просто супер! Весь мир увидит, что никакой изоляции нет, и это подтолкнет ФИФА и УЕФА к тому, чтобы быстрее снять с нас все санкции, - сказал Наумов "Матч ТВ".
Ранее стало известно, что Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ФИФА обсуждается возможность проведения товарищеского матча между сборными России и США по футболу.
Напомним, сборная России отстранена от международных соревнований с марта 2022 года.
Наумов: матч России и США подтолкнет ФИФА и УЕФА снять санкции
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о возможном проведения товарищеского матча между сборными России и США.
Фото: РФС