Челябинск
1 - 0 1 0
ЧайкаЗавершен
Спартак Кострома
2 - 1 2 1
СоколЗавершен
Урал
1 - 1 1 1
НефтехимикЗавершен
Факел
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гибралтар
0 - 1 0 1
Фарерские островаЗавершен
Греция
0 - 3 0 3
ДанияЗавершен
Беларусь
0 - 2 0 2
ШотландияЗавершен
Израиль
4 - 5 4 5
ИталияЗавершен
Хорватия
4 - 0 4 0
ЧерногорияЗавершен
Швейцария
3 - 0 3 0
СловенияЗавершен
Косово
2 - 0 2 0
ШвецияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
5 - 0 5 0
МЛ ВитебскЗавершен

Наумов: матч России и США подтолкнет ФИФА и УЕФА снять санкции

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о возможном проведения товарищеского матча между сборными России и США.
Фото: РФС
- В политическом отношении это просто супер! Весь мир увидит, что никакой изоляции нет, и это подтолкнет ФИФА и УЕФА к тому, чтобы быстрее снять с нас все санкции, - сказал Наумов "Матч ТВ".

Ранее стало известно, что Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ФИФА обсуждается возможность проведения товарищеского матча между сборными России и США по футболу.

Напомним, сборная России отстранена от международных соревнований с марта 2022 года.

