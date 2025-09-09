Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Армения
19:00
ИрландияНе начат
Азербайджан
19:00
УкраинаНе начат
Франция
21:45
ИсландияНе начат
Сербия
21:45
АнглияНе начат
Албания
21:45
ЛатвияНе начат
Венгрия
21:45
ПортугалияНе начат
Норвегия
21:45
МолдоваНе начат
Кипр
21:45
РумынияНе начат
Босния и Герцеговина
21:45
АвстрияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Эстония
19:00
АндорраНе начат

Агент Глебова: со мной связывались некоторые европейские клубы из топ-5 лиг

Футбольный агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Кирилла Глебова, высказался о возможном переходе своего клиента в европейский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА
"Со мной связывались некоторые европейские клубы из топ-5 лиг по Глебову, причем топовые, выступающие в Лиге чемпионов. Узнавали про характер Кирилла, знание языка и возможные экономические детали сделки", - приводит слова агента "Советский Спорт".

В текущем сезоне Кирилл Глебов провел за ЦСКА во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 голевые передачи. Рыночная стоимость 19-летнего полузащитника, согласно версии Transfermarkt, составляет 1,5 миллиона евро, контракт игрока со столичным клубом рассчитан до лета 2027 года. На счету Глебова 1 матч в составе сборной России.

После 7 сыгранных туров ЦСКА занимает 4 место в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками в своем активе.

