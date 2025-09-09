Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Армения
19:00
ИрландияНе начат
Азербайджан
19:00
УкраинаНе начат
Франция
21:45
ИсландияНе начат
Сербия
21:45
АнглияНе начат
Албания
21:45
ЛатвияНе начат
Венгрия
21:45
ПортугалияНе начат
Норвегия
21:45
МолдоваНе начат
Кипр
21:45
РумынияНе начат
Босния и Герцеговина
21:45
АвстрияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Эстония
19:00
АндорраНе начат

Полузащитник "Ариса": Кокорин — топ-игрок, он все еще может выступать на уровне РПЛ

Полузащитник "Ариса" Оде Абдуллахи, выступающий на правах аренды за "МЛ Витебск", оценил уровень игры нападающего Александра Кокорина.
Фото: Global Look Press
"Кокорин — топ-игрок, очень хороший футболист, у него большой опыт. Конечно, Кокорин все еще может выступать на уровне РПЛ — думаю, даже в топ-клубе", - цитирует Абдуллахи "РБ Спорт".

Александр Кокорин стал игроком кипрского "Ариса" в 2024 году, до этого он выступал за команду на правах аренды. Всего россиянин провел за "Арис" во всех турнирах 98 матчей и записал на свой счет 33 забитых мяча и 17 голевых передач. Ранее форвард был игроком петербургского "Зенита", московского "Динамо", "Сочи", столичного "Спартака" и итальянской "Фиорентины". В марте текущего года нападающему исполнилось 34 года.

