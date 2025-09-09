Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Армения
0 - 0 0 0
Ирландия1 тайм
Азербайджан
0 - 0 0 0
Украина1 тайм
Франция
21:45
ИсландияНе начат
Сербия
21:45
АнглияНе начат
Албания
21:45
ЛатвияНе начат
Венгрия
21:45
ПортугалияНе начат
Норвегия
21:45
МолдоваНе начат
Кипр
21:45
РумынияНе начат
Босния и Герцеговина
21:45
АвстрияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Эстония
0 - 0 0 0
Андорра1 тайм

Отец Кокшарова - об ультиматуме "Краснодара": будет бегать по кругу

Эдуард Кокшаров раскритиковал действия "Краснодара" после восстановления его сына от травмы.
Фото: ФК "Краснодар"
"У нас осталось два года контракта с «Краснодаром». Мы обратились к клубу с просьбой дать ему восстановиться, а дальше помочь с предоставлением игровой практики. В ответ мы получили ультимативное условие от клуба, что если мы не подпишем новый пятилетний контракт, то Саша последние два года контракта с «Краснодаром» будет бегать по кругу", - сказал Кокшаров в интервью "Чемпионату".

Александр Кокшаров является воспитанником "Краснодара". Нападающий выступает за основной состав "быков" с сезона 2022/23. Он принял участие в 20 матчах, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

Вторую половину прошедшего чемпионата форвард провёл в аренде в "Пари НН", но после пяти матчей чемпионата выбыл до конца сезона из-за травмы. В составе нижегородцев Александр Кокшаров отметился одним голом и отдал одну голевую передачу. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 800 тысяч евро.

Ранее в СМИ сообщалось, что "Пари НН" готов повторно арендовать нападающего.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится