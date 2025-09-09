В КДК сообщили, когда будет рассмотрено удаление форварда "Краснодара" Кордобы

- Общее заседание КДК пройдет в четверг, 11 сентября. Оно пройдет по ВКС, в том числе рассмотрим вопрос удаления Кордобы и заявление "Краснодара" об отмене красной карточки. Кордоба сейчас находится в расположении своей сборной. Если удастся подключиться по ВКС, он это сделает. В ином случае у нас есть его объяснение.
Напомним, центральный нападающий "Краснодара" Джон Кордоба был удалён с поля на 56-й минуте матча 7-го тура РПЛ против московского ЦСКА за проявление агрессии в адрес защитника Мойзеса.
В текущем сезоне 32-летний колумбиец принял участие в 10 матчах за "быков" во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.
В эту субботу, 13 сентября, "Краснодар" примет на своем поле тольяттинский "Акрон" в рамках 8-го тура чемпионата России.
Источник: "СЭ"
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о повестке на ближайшем заседании комитета.
Фото: ФК "Краснодар"