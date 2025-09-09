Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Армения
2 - 1 2 1
ИрландияЗавершен
Азербайджан
1 - 1 1 1
УкраинаЗавершен
Франция
2 - 1 2 1
ИсландияЗавершен
Сербия
0 - 5 0 5
АнглияЗавершен
Албания
1 - 0 1 0
ЛатвияЗавершен
Венгрия
2 - 3 2 3
ПортугалияЗавершен
Норвегия
11 - 1 11 1
МолдоваЗавершен
Кипр
2 - 2 2 2
РумынияЗавершен
Босния и Герцеговина
1 - 2 1 2
АвстрияЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Эстония
0 - 0 0 0
АндорраЗавершен

В КДК сообщили, когда будет рассмотрено удаление форварда "Краснодара" Кордобы

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о повестке на ближайшем заседании комитета.
Фото: ФК "Краснодар"
- Общее заседание КДК пройдет в четверг, 11 сентября. Оно пройдет по ВКС, в том числе рассмотрим вопрос удаления Кордобы и заявление "Краснодара" об отмене красной карточки. Кордоба сейчас находится в расположении своей сборной. Если удастся подключиться по ВКС, он это сделает. В ином случае у нас есть его объяснение.

Напомним, центральный нападающий "Краснодара" Джон Кордоба был удалён с поля на 56-й минуте матча 7-го тура РПЛ против московского ЦСКА за проявление агрессии в адрес защитника Мойзеса.

В текущем сезоне 32-летний колумбиец принял участие в 10 матчах за "быков" во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.

В эту субботу, 13 сентября, "Краснодар" примет на своем поле тольяттинский "Акрон" в рамках 8-го тура чемпионата России.

Источник: "СЭ"

