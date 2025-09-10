Матчи Скрыть

Нападающий Кармо прибыл в Москву для завершения перехода в ЦСКА

Нападающий "Сан-Паулу" Энрике Кармо прибыл в Москву.
Фото: Global Look Press
Нападающий бразильского "Сан-Паулу" Энрике Кармо прибыл в Москву для завершения перехода в ЦСКА, - передает корреспондент "СЭ" из аэропорта Домодедово.

Ранее сообщалось, что нападающий "Сан-Паулу" Энрике Кармо перейдет в ЦСКА за 6 миллионов евро. Всего форвард провел за основную команду 7 матчей и отметился 1 голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего футболиста в 1 миллион евро.

После 7 сыгранных туров ЦСКА располагается на 4 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками в своем активе.

