Нападающий Кармо прибыл в Москву для завершения перехода в ЦСКА

Нападающий бразильского "Сан-Паулу" Энрике Кармо прибыл в Москву для завершения перехода в ЦСКА, - передает корреспондент "СЭ" из аэропорта Домодедово.
Ранее сообщалось, что нападающий "Сан-Паулу" Энрике Кармо перейдет в ЦСКА за 6 миллионов евро. Всего форвард провел за основную команду 7 матчей и отметился 1 голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего футболиста в 1 миллион евро.
После 7 сыгранных туров ЦСКА располагается на 4 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками в своем активе.
Фото: Global Look Press