"Играть в Европе — это наша общая мечта". Кармо - о реакции родителей на его переход в ЦСКА

"Им очень понравилось. Они были счастливы за меня, потому что играть в Европе — это наша общая мечта. Я очень рад быть в этом великом клубе и уверен, что это станет отличным началом для меня и моей семьи", - цитирует Кармо "СЭ".
Ранее сообщалось, что нападающий "Сан-Паулу" Энрике Кармо перейдет в ЦСКА за 6 миллионов евро. Всего форвард провел за основную команду 7 матчей и отметился 1 голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего футболиста в 1 миллион евро.
После 7 сыгранных туров ЦСКА располагается на 4 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками в своем активе. В 8 туре РПЛ команда Фабио Челестини сыграет на выезде с "Ростовом".
Фото: Global Look Press