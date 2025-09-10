Матчи Скрыть

Игорь Осинькин объяснил результативность нападающего "Крыльев" Раков

Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин высказался об игре нападающего самарцев Вадима Ракова.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Иногда судьба дает шанс игрокам. Позволяет забивать много на коротком отрезке. Я смотрел на игру Ракова с трибуны в матче с "Локомотивом" — мне понравилось движение. Не знаю, сколько Вадим будет забивать дальше, но сейчас он на хорошем уровне. А фарт ли это, покажет время", - сказал Осинькин в интервью "СЭ"."СЭ".

Вадим Раков перешел в самарские "Крылья Советов" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно на правах аренды. Нападающий провел за самарцев во всех турнирах 8 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 2 результативные передачи. Рыночная стоимость 20-летнего форварда, согласно версии Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.

После 7 сыгранных туров "Крылья Советов" занимают 8 место в турнирной таблице российского чемпионата с 9 набранными очками. В 8 туре РПЛ самарцы примут на своем поле "Сочи", главным тренером которого является Игорь Осинькин.

