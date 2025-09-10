"Иногда судьба дает шанс игрокам. Позволяет забивать много на коротком отрезке. Я смотрел на игру Ракова с трибуны в матче с "Локомотивом" — мне понравилось движение. Не знаю, сколько Вадим будет забивать дальше, но сейчас он на хорошем уровне. А фарт ли это, покажет время", - сказал Осинькин в интервью "СЭ"."СЭ".
Вадим Раков перешел в самарские "Крылья Советов" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно на правах аренды. Нападающий провел за самарцев во всех турнирах 8 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 2 результативные передачи. Рыночная стоимость 20-летнего форварда, согласно версии Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.
После 7 сыгранных туров "Крылья Советов" занимают 8 место в турнирной таблице российского чемпионата с 9 набранными очками. В 8 туре РПЛ самарцы примут на своем поле "Сочи", главным тренером которого является Игорь Осинькин.
Игорь Осинькин объяснил результативность нападающего "Крыльев" Раков
Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин высказался об игре нападающего самарцев Вадима Ракова.
Фото: ФК "Крылья Советов"