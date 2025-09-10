Матчи Скрыть

Пострадавший в драке со Смоловым прокомментировал возбуждение уголовного дела

Предприниматель Андрей Попелуха, пострадавший в драке с экс-нападающим "Краснодара" Федором Смоловым, прокомментировал возбуждение уголовного дела.
Фото: ФК "Краснодар"
"Вообще не в курсе, что завели уголовное дело по ситуации со Смоловым. Я еще ничего не видел, ни с чем не ознакомился. Я не подавал заявление в полицию и претензий к Федору Смолову у меня нет", - цитирует Попелуху Sport24.

Напомним, что в июле текущего года стало известно о драке, произошедшей в мае между футболистом Федором Смоловым и двумя посетителями "Кофемании" в Москве. После конфликта пострадавшие заявили, что не имеют претензий к спортсмену, а Смолов записал видеоролик с извинениями.

Сегодня, 10 сентября, появилась информация, что на экс-игрока сборной России завели уголовное дело. Сообщалось, что у пострадавшего диагностированы перелом нижней челюсти и стенки глазницы.

