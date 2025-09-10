"Локомотив" и "Крылья Советов" обратились в ЭСК по пяти эпизодам судейства Карасёва в очном матче

"Локомотив" и "Крылья Советов" обратились в ЭСК РФС по пяти эпизодам судейства очной встречи 7 тура Российской премьер-лиги (2:2), которую обслуживал главный арбитр Сергей Карасёв, сообщают СМИ со ссылкой на службу коммуникаций РФС.
"Железнодорожники" просят Экспертно-судейскую комиссию рассмотреть моменты с неназначенным пенальти в их пользу на 81-й минуте, отменой взятия ворот гостей на 88-й минуте и назначением пенальти в ворота красно-зелёных на 90+4-й минуте. Волжане обратились в ЭСК по поводу неназначения пенальти в их пользу на 26-й минуте, а также по неудалению вингера "Локомотива" Зелимхана Бакаева на 76-й минуте.
Источник: "Чемпионат"
Фото: РФС