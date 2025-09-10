"Чемпионат": "Ренн" перехватил у ЦСКА нападающего "Монако"

У ЦСКА сорвался согласованный переход из "Монако" 28-летнего швейцарского форварда Брила Эмболо, сообщают СМИ.
По данным источника, футболист дал согласие на переход к красно-синим, но в последний день европейского трансферного окна 1 сентября "Ренн" предложил монегаскам за Эмболо 15 миллионов евро. Это предложение было принято и Эмболо стал игроком "Ренна". По данным футбольно-аналитического портала Transfermarkt, сумма сделки между "Монако" и "Ренном" составила 13 миллионов евро.
В прошлом сезоне-2024/2025 Брил Эмболо провёл за "Монако" 42 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 9 результативных передач.
Источник: "Чемпионат"
Фото: ПФК ЦСКА