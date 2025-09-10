Матчи Скрыть

Бывший генеральный директор "Спартака" высказался об инциденте с Федором Смоловым

Бывший генеральный директор "Спартака" поделился мнением о возбуждении уголовного дела на бывшего нападающего "Краснодара" Федора Смолова из-за драки.
Фото: ФК "Краснодар"
- Фёдор Смолов — хороший парень, медийный человек. Все мы имеем эмоции, у каждого разная реакция. Был бы кавказец, он бы на месте Феди не только ударил, а разорвал бы на части этого человека, - сказал Первак Legalbet.

Сегодня, 10 сентября, стало известно, что в отношении Смолова возбуждено уголовное дело из-за драки в "Кофемании" в мае этого года. Футболисту может грозить до трёх лет лишения свободы.

На данный момент Федор Смолов выступает за медийный футбольный клуб Broke Boys. В матче 1/128 финала Пути регионов Кубка России с "Авангардом" (2:1) нападающий отличился забитым голом.

