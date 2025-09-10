Матчи Скрыть

Мостовой: сборная России неплохо пошуршала бы на Евро-2024

Полузащитник "Зенита" и сборной России Андрей Мостовой заявил, что национальная команда России смогла бы достойно сыграть на чемпионате Европы 2024 года, если бы ее туда допустили.
Фото: РФС
- Когда я смотрел чемпионат Европы — 2024, было ощущение, что мы бы там неплохо пошуршали, так сказать. Уверен в этом — у нас хороший созыв, талантливая молодёжь, опытные и сильные игроки, - сказал Мостовой "РБ Спорт".

Напомним, сборная России отстранена от международных соревнований с марта 2024 года.

Чемпионом Европы в 2024 году стала сборная Испании, обыграв в финале национальную команду Англии со счетом 2:1.

Напомним, 7 сентября сборная России обыграла Катар в товарищеском матче со счетом 4:1. Голами отличились Александр Головин, Матвей Кисляк, Иван Сергеев и Алексей Миранчук.

