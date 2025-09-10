Матчи Скрыть

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" высказался о возможном приглашении Фергюсона в Медиалигу

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис оценил возможный приезд экс-тренера манкунианцев в Медиалигу.
Фото: Getty Images
- Фергюсон в Медиалиге? Ему оно надо, думаете? У него и так своих забот хватает. Не думаю, что в таком возрасте он будет настроен совершать такие перелеты, - сказал Канчельскис "СЭ".

Сегодня, 10 сентября, стало известно, что бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Луиш Нани стал игроком медийного клуба "Банка". Отмечается, что португалец примет участие в матче третьего тура Кубка Медиалиги с "Амкалом". Встреча состоится 14 сентября.

