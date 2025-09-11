Матчи Скрыть

Агент Баринова прокомментировал будущее хавбека в "Локомотиве"

Агент полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова Павел Банатин заявил, что игрок не покинет клуб до зимы.
Фото: ФК "Локомотив"
"Дима Баринов как минимум до зимы игрок "Локомотива", - передает слова агента "Чемпионат".

Напомним, ранее сообщалось, что к полузащитнику "Локомотива" Дмитрию Баринову проявляет интерес ЦСКА. В СМИ появлялась информация, что "армейцы" предлагали за опорного хавбека 3 миллиона евро, однако получили отказ.

Контракт Баринова истекает летом 2026 года. В этом сезоне 29-летний футболист провел 10 матчей и оформил 1+3 по системе гол плюс пас.

