ЦСКА подписал контракт с полузащитником "Чайки"

ЦСКА подписал контракт с 18-летним полузащитником Глебом Пополитовым.

Фото: ПФК ЦСКА

Об этом сообщается в телеграмм-канале "армейцев". Игрок перешел в стан красно-синих из песчанокопской "чайки", выступающей в Первой лиге. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2028 года.



- В недавнем спарринге основы и молодёжки "ВЭБ Арене" Пополитов был в качестве игрока на просмотре и забил один из мячей. Добро пожаловать домой, Глеб! - сообщается в телеграмм-канале клуба.



По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 150 тысяч евро.