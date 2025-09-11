Матчи Скрыть

ЦСКА подписал контракт с полузащитником "Чайки"

ЦСКА подписал контракт с 18-летним полузащитником Глебом Пополитовым.
Фото: ПФК ЦСКА
Об этом сообщается в телеграмм-канале "армейцев". Игрок перешел в стан красно-синих из песчанокопской "чайки", выступающей в Первой лиге. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2028 года.

- В недавнем спарринге основы и молодёжки "ВЭБ Арене" Пополитов был в качестве игрока на просмотре и забил один из мячей. Добро пожаловать домой, Глеб! - сообщается в телеграмм-канале клуба.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 150 тысяч евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится