Смолов: надеюсь, моя ситуация не повлияет на моё участие в следующем раунде Кубка

Нападающий "Broke Boys" Федор Смолов надеется, что история с дракой не повлияет на дальнейшее участие игрока в Кубке России.

Вчера, 10 сентября, стало известно, что в отношении Смолова возбуждено уголовное дело из-за драки в "Кофемании" в мае этого года. Футболисту может грозить до трёх лет лишения свободы.



Сегодня, 11 сентября, медийный футбольный клуб "Broke Boys" встречался с "Сатурном" в матче 1/64 финала Пути регионов Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:0. Голами отличились бывшие нападающие "Краснодара" Федор Смолов и Ари. Благодаря голу, Федор Смолов сравнялся с Андреем Аршавиным по голам за карьеру - у обоих теперь по 158 голов. - Вся ситуация происходит со мной, поэтому ничего нового в последних новостях я не увидел. Надеюсь, это не повлияет на моё участие в следующем раунде Кубка, - сказал Смолов " Чемпионату ".