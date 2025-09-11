Агент новичка ЦСКА: надеемся, что сможем привезти в Россию еще больше игроков

"От имени Энрике и всех его сотрудников мы хотели бы выразить вам огромную благодарность за освещение и поддержку во время этого трансфера. Мы желаем вам всего наилучшего и надеемся, что вскоре сможем вернуться и привезти в Россию и ЦСКА еще больше игроков" — приводит слова Менезеса "Спорт-Экспресс".
ЦСКА объявил о подписании контракта с 18-летним бразильским полузащитником в четверг, 12 сентября. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2029/30. В составе армейцев он получил 37-й номер. Ранее Кармо играл в бразильском "Сан-Паулу". Он выступил в семи матчах в основном составе, записав на свой счет одну результативную передачу. Кроме того, у Кармо есть игровой опыт за молодежную сборную Бразилии.
На данный момент ЦСКА идет вторым в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков в семи стартовых турах сезона-2025/26.
Спортивный агент Антонио Менезес, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Энрике Кармо, сделал обращение к российским СМИ.
Фото: "Спорт-Экспресс"