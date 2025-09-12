"Наверное, опять же, это размытые, наверное, термины, вот эти все по срокам, потому что кто оперировал, говорит, середина октября-конец октября. Но опять же, как уже и говорили, в зависимости от полей, потому что все знают, что в России тяжёлые потом поля, погодные условия — это тоже может сказаться", - сказал Караваев в видео на YouTube-канале "СБГ ШОУ".
Напомним, что защитник петербургского "Зенита" Вячеслав Караваев получил травму в январе текущего года - у защитника был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия. Футболист выступает за петербуржцев с сентября 2019 года - защитник провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 165 матчей и отметился 4 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. На счету Караваева 26 матчей в составе национальной команды России.
После 7 сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на 5 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе.
Защитник "Зенита" Караваев рассказал о состоянии своего здоровья
Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев рассказал о восстановлении после травмы.
Фото: ФК "Зенит"