Защитник "Спартака": надеюсь, что я оставил о себе хорошие воспоминания у болельщиков "Локомотива"

Защитник "Спартака" Илья Самошников выразил надежду, что оставил о себе хорошее впечатление у болельщиков "Локомотива".
Фото: ФК "Спартак"
"Надеюсь, что я оставил о себе хорошие воспоминания у болельщиков "Локомотива". Это уже их дело, как ко мне относиться", - цитирует Самошникова "Матч ТВ".

Илья Самошников перешел в московский "Спартак" из столичного "Локомотива" в летнее трансферное окно за 3,5 миллиона евро и заключил контракт до июня 2028 года. Защитник провел за "железнодорожников" во всех турнирах 70 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 6 голевых передач. Ранее Самошников выступал за казанский "Рубин", московское "Торпедо", "Арарат" и ярославский "Шинник".

