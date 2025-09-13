- Считаю, что семь матчей в новом сезоне не должны определять судьбу тренера. Когда руководство "Динамо" назначало его, они понимали, что потребуется время. В клубе никогда не было такого, чтобы они брали тренера, и спустя короткое время убирали его. С Карпиным такого не будет, учитывая, что он тренер сборной России. Поэтому ему еще дадут поработать, переживать не стоит.
При Валерии Карпине, возглавившем московское "Динамо" этим летом, команда провела в чемпионате России 7 матчей, в которых потерпела три поражения и дважды сыграла вничью. Бело-голубые набрали на стартовом отрезке РПЛ 8 очков и находятся на десятой позиции в турнирной таблице. За это время подопечные Карпина забили 7 мячей и столько же голов пропустили.
Сегодня, 13 сентября, "Динамо" встретится на своем поле со "Спартаком". Стартовый свисток на "ВТБ Арене" запланирован на 16:45 по столичному времени.
Источник: "Матч ТВ"
Ловчев - о Карпине: семь матчей не должны определять судьбу тренера
Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев высказался о результатах "Динамо" на старте сезона.
Фото: сборная России