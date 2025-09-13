Боселли объяснил, почему "Пари НН" обыграл "Оренбург"

Нападающий "Пари НН" Хуан Боселли назвал причину удачного результата команды.

Фото: ФК "Пари НН"

"Каждая наша игра была хорошей, да, у нас не совсем складывалось с результатом, но мы старались в каждом матче. Во второй половине у нас было больше пространства, что мы и использовали", - сказал Боселли в эфире "Матч ТВ".



Сегодня, 13 сентября "Пари НН" обыграл "Оренбург" (3:1). Хуан Боссели отметился дублем в составе нижегородцев. Также отличился за хозяев Оланкуле Олусегун. Единственный мяч в составе гостей забил Хорди Томпсон с пенальти.



Хуан Боселли играет за "Пари НН" с лета 2023 года. В его активе 18 голов и 4 голевые передачи.



На данный момент команда Шпилевского занимает 13 место в Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе шесть набранных очков.