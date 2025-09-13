Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
3 - 1 3 1
ОренбургЗавершен
Ахмат
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен
Динамо
2 - 2 2 2
СпартакЗавершен
Краснодар
1 - 0 1 0
Акрон1 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
1 - 2 1 2
Спартак КостромаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал
3 - 0 3 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 0 0 0
СандерлендЗавершен
Борнмут
2 - 1 2 1
БрайтонЗавершен
Эвертон
0 - 0 0 0
Астон ВиллаЗавершен
Ньюкасл
1 - 0 1 0
ВулверхэмптонЗавершен
Фулхэм
1 - 0 1 0
ЛидсЗавершен
Вест Хэм
0 - 0 0 0
Тоттенхэм1 тайм
Брентфорд
22:00
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
2 - 0 2 0
ОвьедоЗавершен
Реал Сосьедад
1 - 2 1 2
Реал МадридЗавершен
Атлетик
0 - 0 0 0
Алавес1 тайм
Атлетико
22:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
2 - 0 2 0
ПармаЗавершен
Ювентус
2 - 1 2 1
Интер1 тайм
Фиорентина
21:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
3 - 3 3 3
КельнЗавершен
Майнц
0 - 1 0 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Унион
2 - 4 2 4
ХоффенхаймЗавершен
Фрайбург
3 - 1 3 1
ШтутгартЗавершен
Хайденхайм
0 - 2 0 2
Боруссия ДЗавершен
Бавария
3 - 0 3 0
Гамбург1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
1 - 0 1 0
Нант2 тайм
Осер
22:05
МонакоНе начат

Боселли объяснил, почему "Пари НН" обыграл "Оренбург"

Нападающий "Пари НН" Хуан Боселли назвал причину удачного результата команды.
Фото: ФК "Пари НН"
"Каждая наша игра была хорошей, да, у нас не совсем складывалось с результатом, но мы старались в каждом матче. Во второй половине у нас было больше пространства, что мы и использовали", - сказал Боселли в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 13 сентября "Пари НН" обыграл "Оренбург" (3:1). Хуан Боссели отметился дублем в составе нижегородцев. Также отличился за хозяев Оланкуле Олусегун. Единственный мяч в составе гостей забил Хорди Томпсон с пенальти.

Хуан Боселли играет за "Пари НН" с лета 2023 года. В его активе 18 голов и 4 голевые передачи.

На данный момент команда Шпилевского занимает 13 место в Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе шесть набранных очков.

