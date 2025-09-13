Бывший арбитр РПЛ - о втором голе "Динамо" в ворота "Спартака": скандал в чистом виде

"Скандал в чистом виде. Маркиньоса сносят перед штрафной, Касерес играет в стиле "баскетбольного заслона", но судья делает вид, что всё по правилам. И тут же, с этого момента, рождается гол "Динамо". Эксперимент Мажича с проталкиванием неопытных арбитров снова обернулся провалом", - сказал Егоров в интервью Betonmobile.
На данный момент идёт минута матча. "Динамо" ведёт дома в счёте 2:1. В составе хозяев дублем отметился Бителло, а у гостей отличился Ливай Гарсия. Второй гол динамовский бразилец забил на 45+3 минуте матча. Затем судья Егор Егоров показал красную карточку главному тренеру "Спартака" Деяну Станковичу.
После семи туров чемпионата России бело-голубые набрали восемь очков и располагаются на девятом месте. Красно-белые имеют в своём активе 11 очков и занимают седьмое место.