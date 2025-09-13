Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
3 - 1 3 1
ОренбургЗавершен
Ахмат
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен
Динамо
2 - 2 2 2
СпартакЗавершен
Краснодар
1 - 0 1 0
Акрон1 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
1 - 2 1 2
Спартак КостромаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал
3 - 0 3 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 0 0 0
СандерлендЗавершен
Борнмут
2 - 1 2 1
БрайтонЗавершен
Эвертон
0 - 0 0 0
Астон ВиллаЗавершен
Ньюкасл
1 - 0 1 0
ВулверхэмптонЗавершен
Фулхэм
1 - 0 1 0
ЛидсЗавершен
Вест Хэм
0 - 0 0 0
Тоттенхэм1 тайм
Брентфорд
22:00
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
2 - 0 2 0
ОвьедоЗавершен
Реал Сосьедад
1 - 2 1 2
Реал МадридЗавершен
Атлетик
0 - 0 0 0
Алавес1 тайм
Атлетико
22:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
2 - 0 2 0
ПармаЗавершен
Ювентус
2 - 1 2 1
Интер1 тайм
Фиорентина
21:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
3 - 3 3 3
КельнЗавершен
Майнц
0 - 1 0 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Унион
2 - 4 2 4
ХоффенхаймЗавершен
Фрайбург
3 - 1 3 1
ШтутгартЗавершен
Хайденхайм
0 - 2 0 2
Боруссия ДЗавершен
Бавария
3 - 0 3 0
Гамбург1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
1 - 0 1 0
Нант2 тайм
Осер
22:05
МонакоНе начат

Бывший арбитр РПЛ - о втором голе "Динамо" в ворота "Спартака": скандал в чистом виде

Бывший судья РПЛ и бывший руководитель Департамента судейства РФС Александр Егоров высказался о втором голе московского "Динамо" в дерби против "Спартака".
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Скандал в чистом виде. Маркиньоса сносят перед штрафной, Касерес играет в стиле "баскетбольного заслона", но судья делает вид, что всё по правилам. И тут же, с этого момента, рождается гол "Динамо". Эксперимент Мажича с проталкиванием неопытных арбитров снова обернулся провалом", - сказал Егоров в интервью Betonmobile.

На данный момент идёт минута матча. "Динамо" ведёт дома в счёте 2:1. В составе хозяев дублем отметился Бителло, а у гостей отличился Ливай Гарсия. Второй гол динамовский бразилец забил на 45+3 минуте матча. Затем судья Егор Егоров показал красную карточку главному тренеру "Спартака" Деяну Станковичу.

После семи туров чемпионата России бело-голубые набрали восемь очков и располагаются на девятом месте. Красно-белые имеют в своём активе 11 очков и занимают седьмое место.

