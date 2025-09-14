"Последние два года мы показываем, из чего мы сделаны". Игрок "Краснодара" - о предстоящем матче с "Зенитом"

"Это большой матч, и мы должны демонстрировать, кто мы. Конечно же, это сильный соперник, и мы сделаем все, что сможем." Зенит" — очень большой клуб, который на протяжении многих лет выигрывал чемпионство. Но последние два года мы показываем, из чего мы сделаны, и один раз удалось выиграть у них", - цитирует Оласу "Советский Спорт".
В 9 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" примет на домашнем стадионе "Краснодар" - встреча состоится в воскресенье, 21 сентября, в 19:30 по московскому времени.
После 8 сыгранных туров южане располагаются на первой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками. Петербуржцы после 7 туров занимают 6 место с 12 баллами. Сегодня, 14 сентября, команда Сергея Семака сыграет на выезде с калининградской "Балтикой" в 8 туре чемпионата страны.
Напомним, что "быки" являются действующими чемпионами России. До этого петербургский "Зенит" был бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.