Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
14:30
СочиНе начат
Балтика
17:00
ЗенитНе начат
Ростов
19:30
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
08:00
ЧелябинскНе начат
Сокол
17:00
ШинникНе начат
Ротор
17:00
КАМАЗНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
16:00
ЛиверпульНе начат
Манчестер Сити
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
15:00
ЖиронаНе начат
Леванте
17:15
БетисНе начат
Осасуна
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Барселона
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рома
13:30
ТориноНе начат
Аталанта
16:00
ЛеччеНе начат
Пиза
16:00
УдинезеНе начат
Сассуоло
19:00
ЛациоНе начат
Милан
21:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
16:30
АугсбургНе начат
Боруссия М
18:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лилль
16:00
ТулузаНе начат
Страсбург
18:15
ГаврНе начат
Метц
18:15
АнжеНе начат
Брест
18:15
ПарижНе начат
ПСЖ
18:15
ЛансНе начат
Ренн
21:45
ЛионНе начат

"Последние два года мы показываем, из чего мы сделаны". Игрок "Краснодара" - о предстоящем матче с "Зенитом"

Защитник "Краснодара" Лукас Оласа высказался о предстоящем матче с "Зенитом".
Фото: ФК "Краснодар"
"Это большой матч, и мы должны демонстрировать, кто мы. Конечно же, это сильный соперник, и мы сделаем все, что сможем." Зенит" — очень большой клуб, который на протяжении многих лет выигрывал чемпионство. Но последние два года мы показываем, из чего мы сделаны, и один раз удалось выиграть у них", - цитирует Оласу "Советский Спорт".

В 9 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" примет на домашнем стадионе "Краснодар" - встреча состоится в воскресенье, 21 сентября, в 19:30 по московскому времени.

После 8 сыгранных туров южане располагаются на первой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками. Петербуржцы после 7 туров занимают 6 место с 12 баллами. Сегодня, 14 сентября, команда Сергея Семака сыграет на выезде с калининградской "Балтикой" в 8 туре чемпионата страны.

Напомним, что "быки" являются действующими чемпионами России. До этого петербургский "Зенит" был бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.

