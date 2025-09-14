"Необходимо доверять друг другу". В руководстве "Динамо" высказались о работе Валерия Карпина

"Вопрос не эмоций, а совместной работы. У нас с Валерием Георгиевичем Карпиным длительный контракт. Это тренер, который своей карьерой себя зарекомендовал, поэтому мы работаем вместе на общий результат. У нас общие задачи, и для их решения необходимо доверять друг другу", - цитирует Пивоварова ТАСС.
Валерий Карпин летом текущего года был назначен на пост главного тренера московского "Динамо", специалист продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде России. В феврале 2025 года Карпин покинул пост главного тренера "Ростова".
После 8 сыгранных туров бело-голубые располагаются на 9 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 9 набранными очками. В 9 туре Российской Премьер-Лиги команда Валерия Карпина сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов".
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера.
Фото: ФК "Динамо"