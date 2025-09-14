Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
0 - 0 0 0
Сочи1 тайм
Балтика
17:00
ЗенитНе начат
Ростов
19:30
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧелябинскЗавершен
Сокол
17:00
ШинникНе начат
Ротор
17:00
КАМАЗНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
16:00
ЛиверпульНе начат
Манчестер Сити
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
15:00
ЖиронаНе начат
Леванте
17:15
БетисНе начат
Осасуна
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Барселона
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рома
0 - 0 0 0
Торино1 тайм
Аталанта
16:00
ЛеччеНе начат
Пиза
16:00
УдинезеНе начат
Сассуоло
19:00
ЛациоНе начат
Милан
21:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
16:30
АугсбургНе начат
Боруссия М
18:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лилль
16:00
ТулузаНе начат
Страсбург
18:15
ГаврНе начат
Брест
18:15
ПарижНе начат
Метц
18:15
АнжеНе начат
ПСЖ
18:15
ЛансНе начат
Ренн
21:45
ЛионНе начат

"Необходимо доверять друг другу". В руководстве "Динамо" высказались о работе Валерия Карпина

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера.
Фото: ФК "Динамо"
"Вопрос не эмоций, а совместной работы. У нас с Валерием Георгиевичем Карпиным длительный контракт. Это тренер, который своей карьерой себя зарекомендовал, поэтому мы работаем вместе на общий результат. У нас общие задачи, и для их решения необходимо доверять друг другу", - цитирует Пивоварова ТАСС.

Валерий Карпин летом текущего года был назначен на пост главного тренера московского "Динамо", специалист продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде России. В феврале 2025 года Карпин покинул пост главного тренера "Ростова".

После 8 сыгранных туров бело-голубые располагаются на 9 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 9 набранными очками. В 9 туре Российской Премьер-Лиги команда Валерия Карпина сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов".

