Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
0 - 0 0 0
Сочи1 тайм
Балтика
17:00
ЗенитНе начат
Ростов
19:30
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧелябинскЗавершен
Сокол
17:00
ШинникНе начат
Ротор
17:00
КАМАЗНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
16:00
ЛиверпульНе начат
Манчестер Сити
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
15:00
ЖиронаНе начат
Леванте
17:15
БетисНе начат
Осасуна
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Барселона
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рома
0 - 0 0 0
Торино1 тайм
Аталанта
16:00
ЛеччеНе начат
Пиза
16:00
УдинезеНе начат
Сассуоло
19:00
ЛациоНе начат
Милан
21:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
16:30
АугсбургНе начат
Боруссия М
18:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лилль
16:00
ТулузаНе начат
Страсбург
18:15
ГаврНе начат
Брест
18:15
ПарижНе начат
Метц
18:15
АнжеНе начат
ПСЖ
18:15
ЛансНе начат
Ренн
21:45
ЛионНе начат

Рубенс - о большом количестве бразильцев в РПЛ: буду чувствовать себя здесь как дома

Защитник "Динамо" Рубенс высказался о бразильцах, играющих в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"РПЛ — наполовину чемпионат Бразилии? Не могу так сказать, но я рад, что здесь много моих соотечественников. Пока что я провел мало времени в России, не знаком со всеми ребятами. Наверное, в скором времени буду чувствовать себя здесь как дома — когда получше узнаю город, чемпионат, игроков", - цитирует Рубенса "РБ Спорт".

Антонио Рубенс перешел в московское "Динамо" из бразильского "Атлетико Минейро" в летнее трансферное окно и заключил пятилетний контракт. Защитник провел за бело-голубых во всех турнирах 7 матчей и не отметился результативными действиями.

На данный момент в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров - клубам позволено вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле не больше 8 легионеров одновременно. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что лимит в ближайшее время будет изменен - планируется, что через несколько лет клубы РПЛ смогут иметь в своем активе не более 10 иностранных футболистов, а выпускать одновременно на поле - не более половины из них.

