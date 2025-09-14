Рубенс - о большом количестве бразильцев в РПЛ: буду чувствовать себя здесь как дома

"РПЛ — наполовину чемпионат Бразилии? Не могу так сказать, но я рад, что здесь много моих соотечественников. Пока что я провел мало времени в России, не знаком со всеми ребятами. Наверное, в скором времени буду чувствовать себя здесь как дома — когда получше узнаю город, чемпионат, игроков", - цитирует Рубенса "РБ Спорт".
Антонио Рубенс перешел в московское "Динамо" из бразильского "Атлетико Минейро" в летнее трансферное окно и заключил пятилетний контракт. Защитник провел за бело-голубых во всех турнирах 7 матчей и не отметился результативными действиями.
На данный момент в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров - клубам позволено вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле не больше 8 легионеров одновременно. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что лимит в ближайшее время будет изменен - планируется, что через несколько лет клубы РПЛ смогут иметь в своем активе не более 10 иностранных футболистов, а выпускать одновременно на поле - не более половины из них.
Защитник "Динамо" Рубенс высказался о бразильцах, играющих в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"