Экс-игрок "Зенита" высказался о предстоящем матче "Ростов" - ЦСКА

"Первые матчи клубов, из которых игроки вызываются в сборную, складываются очень тяжело. Мы это видели вчера по "Краснодару". Кисляк, Обляков — это люди, которые делают сейчас результат. Плюс Кирилл Глебов травмирован. Будет достаточно тяжело армейцам. Поэтому я предполагаю, что добиться победы будет крайне сложно. Прогнозирую ничейный результат", - цитирует Гасилина "Матч ТВ".
Сегодня, 14 сентября, "Ростов" примет на домашнем поле ЦСКА в матче 8 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. После 7 сыгранных туров южане располагаются на 15 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками. Подопечные Фабио Челестини занимают 3 место в таблице с 15 баллами в своем активе.