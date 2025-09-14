Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
ЗенитПерерыв
Ростов
19:30
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧелябинскЗавершен
Сокол
0 - 0 0 0
Шинник2 тайм
Ротор
1 - 0 1 0
КАМАЗ2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Манчестер Сити
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
1 - 1 1 1
ЖиронаЗавершен
Леванте
2 - 0 2 0
Бетис1 тайм
Осасуна
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Барселона
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рома
0 - 1 0 1
ТориноЗавершен
Аталанта
4 - 1 4 1
ЛеччеЗавершен
Пиза
0 - 1 0 1
УдинезеЗавершен
Сассуоло
19:00
ЛациоНе начат
Милан
21:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
1 - 1 1 1
Аугсбург2 тайм
Боруссия М
18:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лилль
2 - 1 2 1
ТулузаЗавершен
Страсбург
18:15
ГаврНе начат
Метц
18:15
АнжеНе начат
Брест
18:15
ПарижНе начат
ПСЖ
18:15
ЛансНе начат
Ренн
21:45
ЛионНе начат

Экс-игрок "Зенита" высказался о предстоящем матче "Ростов" - ЦСКА

Бывший игрок "Зенита" Алексей Гасилин дал прогноз на матч 8 тура РПЛ "Ростов" - ЦСКА.
Фото: "Матч ТВ"
"Первые матчи клубов, из которых игроки вызываются в сборную, складываются очень тяжело. Мы это видели вчера по "Краснодару". Кисляк, Обляков — это люди, которые делают сейчас результат. Плюс Кирилл Глебов травмирован. Будет достаточно тяжело армейцам. Поэтому я предполагаю, что добиться победы будет крайне сложно. Прогнозирую ничейный результат", - цитирует Гасилина "Матч ТВ".

Сегодня, 14 сентября, "Ростов" примет на домашнем поле ЦСКА в матче 8 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. После 7 сыгранных туров южане располагаются на 15 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками. Подопечные Фабио Челестини занимают 3 место в таблице с 15 баллами в своем активе.

