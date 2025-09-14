Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
ЗенитПерерыв
Ростов
19:30
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧелябинскЗавершен
Сокол
0 - 0 0 0
Шинник2 тайм
Ротор
1 - 0 1 0
КАМАЗ2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Манчестер Сити
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
1 - 1 1 1
ЖиронаЗавершен
Леванте
2 - 0 2 0
Бетис1 тайм
Осасуна
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Барселона
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рома
0 - 1 0 1
ТориноЗавершен
Аталанта
4 - 1 4 1
ЛеччеЗавершен
Пиза
0 - 1 0 1
УдинезеЗавершен
Сассуоло
19:00
ЛациоНе начат
Милан
21:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
1 - 1 1 1
Аугсбург2 тайм
Боруссия М
18:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лилль
2 - 1 2 1
ТулузаЗавершен
Страсбург
18:15
ГаврНе начат
Метц
18:15
АнжеНе начат
Брест
18:15
ПарижНе начат
ПСЖ
18:15
ЛансНе начат
Ренн
21:45
ЛионНе начат

В "Динамо" высказались о работе главного судьи матча против "Спартака"

Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин оценил работу главного арбитра матча 8-го тура РПЛ бело-голубых со "Спартаком" (2:2) Егора Егорова.
Фото: ФК "Динамо"
- Работа судьи Егорова на матче "Динамо" - "Спартак"? Думаю, он справился. Это молодой арбитр, и когда-то надо начинать работать на больших матчах. Возможно, какие-то погрешности были, но у нас нет претензий к Егорову.

Матч между московскими "Динамо" и "Спартаком" в рамках восьмого тура Российской Премьер-Лиги состоялся вчера, 13 сентября. Встреча прошла на стадионе "ВТБ Арена" и завершился вничью со счетом 2:2. Игра обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым.

По итогам тура бело голубые набрали девять очков и на данный момент занимают 9-ю строчку в турнирной таблице чемпионата.

Источник: Sport24

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 9
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится