В "Динамо" высказались о работе главного судьи матча против "Спартака"

- Работа судьи Егорова на матче "Динамо" - "Спартак"? Думаю, он справился. Это молодой арбитр, и когда-то надо начинать работать на больших матчах. Возможно, какие-то погрешности были, но у нас нет претензий к Егорову.
Матч между московскими "Динамо" и "Спартаком" в рамках восьмого тура Российской Премьер-Лиги состоялся вчера, 13 сентября. Встреча прошла на стадионе "ВТБ Арена" и завершился вничью со счетом 2:2. Игра обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым.
По итогам тура бело голубые набрали девять очков и на данный момент занимают 9-ю строчку в турнирной таблице чемпионата.
Источник: Sport24