Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
ЗенитЗавершен
Ростов
1 - 0 1 0
ЦСКАЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧелябинскЗавершен
Сокол
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Ротор
3 - 0 3 0
КАМАЗЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Манчестер Сити
3 - 0 3 0
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
1 - 1 1 1
ЖиронаЗавершен
Леванте
2 - 2 2 2
БетисЗавершен
Осасуна
2 - 0 2 0
Райо ВальеканоЗавершен
Барселона
0 - 0 0 0
Валенсия1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рома
0 - 1 0 1
ТориноЗавершен
Аталанта
4 - 1 4 1
ЛеччеЗавершен
Пиза
0 - 1 0 1
УдинезеЗавершен
Сассуоло
1 - 0 1 0
ЛациоЗавершен
Милан
0 - 0 0 0
Болонья1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
2 - 1 2 1
АугсбургЗавершен
Боруссия М
0 - 4 0 4
ВердерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лилль
2 - 1 2 1
ТулузаЗавершен
Страсбург
1 - 0 1 0
ГаврЗавершен
Брест
1 - 2 1 2
ПарижЗавершен
Метц
1 - 1 1 1
АнжеЗавершен
ПСЖ
2 - 0 2 0
ЛансЗавершен
Ренн
0 - 1 0 1
Лион1 тайм

Круговой: не думаю, что нужно делать акцент на ошибке Акинфеева

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался об ошибке вратаря команды Игоря Акинфеева в матче с "Ростовом" в 8-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости
"Мы стараемся разыгрывать мяч. У нас было несколько вариантов розыгрыша. Я не думаю, что нужно делать акцент на Игоре, потому что все ошибаются, это футбол. И у нас было достаточно времени, чтобы реабилитироваться и забить, но, к сожалению, не смогли", - передаёт слова Кругового "Матч ТВ".

Сегодня, 14 сентября ЦСКА на выезде проиграл "Ростову" со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Константин Кучаев. Хавбек "южан" воспользовался ошибкой голкипера "армейцев" Игоря Акинфеева. Также у красно-синих было два удаления по ходу встречи. В конце первого тайма с поля ушёл защитник Милан Гайич, а на 84-й минуте оставил команду вдевятером полузащитник Матеус Алвес.

Красно-синие прервали беспроигрышную серию из 21 матча в чемпионате России. Она началась после поражения "армейцев" "Ростову" в ноябре 2024 года.

На данный момент ЦСКА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 15 очков.

Следующий матч в чемпионате команда Челестини проведёт на выезде против "Сочи". Игра пройдёт в понедельник, 22 сентября.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится