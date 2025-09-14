Круговой: не думаю, что нужно делать акцент на ошибке Акинфеева

"Мы стараемся разыгрывать мяч. У нас было несколько вариантов розыгрыша. Я не думаю, что нужно делать акцент на Игоре, потому что все ошибаются, это футбол. И у нас было достаточно времени, чтобы реабилитироваться и забить, но, к сожалению, не смогли", - передаёт слова Кругового "Матч ТВ".
Сегодня, 14 сентября ЦСКА на выезде проиграл "Ростову" со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Константин Кучаев. Хавбек "южан" воспользовался ошибкой голкипера "армейцев" Игоря Акинфеева. Также у красно-синих было два удаления по ходу встречи. В конце первого тайма с поля ушёл защитник Милан Гайич, а на 84-й минуте оставил команду вдевятером полузащитник Матеус Алвес.
Красно-синие прервали беспроигрышную серию из 21 матча в чемпионате России. Она началась после поражения "армейцев" "Ростову" в ноябре 2024 года.
На данный момент ЦСКА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 15 очков.
Следующий матч в чемпионате команда Челестини проведёт на выезде против "Сочи". Игра пройдёт в понедельник, 22 сентября.
Фото: РИА Новости