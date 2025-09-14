Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
ЗенитЗавершен
Ростов
1 - 0 1 0
ЦСКАЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧелябинскЗавершен
Сокол
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Ротор
3 - 0 3 0
КАМАЗЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Манчестер Сити
3 - 0 3 0
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
1 - 1 1 1
ЖиронаЗавершен
Леванте
2 - 2 2 2
БетисЗавершен
Осасуна
2 - 0 2 0
Райо ВальеканоЗавершен
Барселона
0 - 0 0 0
Валенсия1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рома
0 - 1 0 1
ТориноЗавершен
Аталанта
4 - 1 4 1
ЛеччеЗавершен
Пиза
0 - 1 0 1
УдинезеЗавершен
Сассуоло
1 - 0 1 0
ЛациоЗавершен
Милан
0 - 0 0 0
Болонья1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
2 - 1 2 1
АугсбургЗавершен
Боруссия М
0 - 4 0 4
ВердерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лилль
2 - 1 2 1
ТулузаЗавершен
Страсбург
1 - 0 1 0
ГаврЗавершен
Метц
1 - 1 1 1
АнжеЗавершен
Брест
1 - 2 1 2
ПарижЗавершен
ПСЖ
2 - 0 2 0
ЛансЗавершен
Ренн
0 - 1 0 1
Лион1 тайм

Тренер ЦСКА взял вину на себя за ошибку Акинфеева с "Ростовом"

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал ошибку голкипера команды Игоря Акинфеева в матче с "Ростовом".
Фото: ПФК ЦСКА
"Игорю нравится играть в такой футбол. Это единственная ошибка в матче, которая у меня не вызывает досаду. Ошибка Игоря — ошибка тренера. Я просил его так играть. Такая ошибка была и у Торопа в Кубке, но там была ничья. Команда так плохо не играла. Через два дня мы должны показать, что эта игра всего лишь несчастный случай", - передаёт слова Челестини "Матч ТВ".

Сегодня, 14 сентября ЦСКА на выезде проиграл "Ростову" со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Константин Кучаев. Хавбек "южан" воспользовался ошибкой голкипера "армейцев" Игоря Акинфеева. Также у красно-синих по ходу матча удалились защитник Милан Гайич и полузащитник Матеус Алвес.

Красно-синие прервали беспроигрышную серию из 21 матча в чемпионате России. Она началась после поражения "армейцев" "Ростову" в ноябре 2024 года.

После восьми туров ЦСКА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 15 очков.

Следующую игру команда Челестини проведёт в Кубке России на выезде против "Балтики". Игра пройдёт в четверг, 18 сентября.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится