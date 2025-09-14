Тренер ЦСКА взял вину на себя за ошибку Акинфеева с "Ростовом"

"Игорю нравится играть в такой футбол. Это единственная ошибка в матче, которая у меня не вызывает досаду. Ошибка Игоря — ошибка тренера. Я просил его так играть. Такая ошибка была и у Торопа в Кубке, но там была ничья. Команда так плохо не играла. Через два дня мы должны показать, что эта игра всего лишь несчастный случай", - передаёт слова Челестини "Матч ТВ".
Сегодня, 14 сентября ЦСКА на выезде проиграл "Ростову" со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Константин Кучаев. Хавбек "южан" воспользовался ошибкой голкипера "армейцев" Игоря Акинфеева. Также у красно-синих по ходу матча удалились защитник Милан Гайич и полузащитник Матеус Алвес.
Красно-синие прервали беспроигрышную серию из 21 матча в чемпионате России. Она началась после поражения "армейцев" "Ростову" в ноябре 2024 года.
После восьми туров ЦСКА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 15 очков.
Следующую игру команда Челестини проведёт в Кубке России на выезде против "Балтики". Игра пройдёт в четверг, 18 сентября.
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал ошибку голкипера команды Игоря Акинфеева в матче с "Ростовом".
Фото: ПФК ЦСКА