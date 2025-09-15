Вратарь "Зенита" Адамов – о потасовке в конце матча с "Балтикой": все обсудили. Все в порядке

"Все нормально! После игры подошли друг к другу, поговорили. Опасно, конечно, когда ты выпрыгиваешь, а в тебя кто-то влетает. После этого можно неудачно приземлиться. А так, по этому эпизоду мы все обсудили. Все в порядке", — приводит слова Адамова "Матч ТВ".
Матч между "Зенитом" и "Балтикой" состоялся в воскресенье, 14 сентября, и завершился ничьей со счетом 0:0. В компенсированное время второго тайма защитник калининградской команды Мингиян Бевеев столкнулся с Адамовым в штрафной зоне сине-бело-голубых из-за борьбы за мяч. После этого футболисты некоторое время выясняли отношения на поле. В итоге Бевеев получил желтую карточку.
После этой встречи санкт-петербургская команда имеет в активе 13 очков и на данный момент располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Калининградцы занимают второе место, набрав 16 очков.
Фото: ФК "Зенит"