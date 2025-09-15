Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
17:00
УралНе начат
Нефтехимик
18:30
ЕнисейНе начат
Черноморец
19:00
ЧайкаНе начат
Родина
19:30
ФакелНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
22:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
19:30
КремонезеНе начат
Комо
21:45
ДженоаНе начат

Вратарь "Зенита" Адамов – о потасовке в конце матча с "Балтикой": все обсудили. Все в порядке

Вратарь "Зенита" Денис Адамов объяснил эпизод в конце матча восьмого тура РПЛ с "Балтикой".
Фото: ФК "Зенит"
"Все нормально! После игры подошли друг к другу, поговорили. Опасно, конечно, когда ты выпрыгиваешь, а в тебя кто-то влетает. После этого можно неудачно приземлиться. А так, по этому эпизоду мы все обсудили. Все в порядке", — приводит слова Адамова "Матч ТВ".

Матч между "Зенитом" и "Балтикой" состоялся в воскресенье, 14 сентября, и завершился ничьей со счетом 0:0. В компенсированное время второго тайма защитник калининградской команды Мингиян Бевеев столкнулся с Адамовым в штрафной зоне сине-бело-голубых из-за борьбы за мяч. После этого футболисты некоторое время выясняли отношения на поле. В итоге Бевеев получил желтую карточку.

После этой встречи санкт-петербургская команда имеет в активе 13 очков и на данный момент располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Калининградцы занимают второе место, набрав 16 очков.

