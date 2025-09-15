Дзюба – о бое со Смоловым: очевидно, кто бы выиграл в первом раунде

"Я думаю, что это нереально. Но если бы это произошло, мне кажется, всем очевидно, кто бы выиграл бой в первом раунде. Это было бы без шансов для него", — приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что в отношении Смолова возбуждено уголовное дело из-за драки в московском кафе. Сообщалось, что у посетителей возник конфликт с футболистом, в ходе которого Смолов ударил одного из мужчин. Пострадавшему диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы. Отметим, что Дзюба прокомментировал этот инцидент, сказав, что Смолов "даже здесь промахнулся".
Тольяттинский "Акрон", за который выступает Дзюба, в восьми турах Российской Премьер-Лиги набрал 6 очков и на данный момент занимает 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.
