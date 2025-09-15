Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
17:00
УралНе начат
Нефтехимик
18:30
ЕнисейНе начат
Черноморец
19:00
ЧайкаНе начат
Родина
19:30
ФакелНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
22:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
19:30
КремонезеНе начат
Комо
21:45
ДженоаНе начат

Дзюба – о бое со Смоловым: очевидно, кто бы выиграл в первом раунде

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба ответил на вопрос о возможном бое с экс-нападающим "Краснодара" Федором Смоловым.
Фото: ФК "Арсенал"
"Я думаю, что это нереально. Но если бы это произошло, мне кажется, всем очевидно, кто бы выиграл бой в первом раунде. Это было бы без шансов для него", — приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что в отношении Смолова возбуждено уголовное дело из-за драки в московском кафе. Сообщалось, что у посетителей возник конфликт с футболистом, в ходе которого Смолов ударил одного из мужчин. Пострадавшему диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы. Отметим, что Дзюба прокомментировал этот инцидент, сказав, что Смолов "даже здесь промахнулся".

Тольяттинский "Акрон", за который выступает Дзюба, в восьми турах Российской Премьер-Лиги набрал 6 очков и на данный момент занимает 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.

