Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
17:00
УралНе начат
Нефтехимик
18:30
ЕнисейНе начат
Черноморец
19:00
ЧайкаНе начат
Родина
19:30
ФакелНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
22:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
19:30
КремонезеНе начат
Комо
21:45
ДженоаНе начат

В "Динамо" подвели итоги летнего трансферного окна

Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о работе клуба в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Динамо"
"За летнее трансферное окно мы выполнили задачи с точки зрения футболистов "на вход". Кроме того, мы хорошо сработали "на выход". Например, трансфер Карраскаля в Бразилию с финансовой точки зрения получился весьма удачным. Отдельно нужно упомянуть продление контракта с Бителло", — приводит слова Гафина Metaratings.ru.

Напомним, в минувшее трансферное окно "Динамо" усилилось полузащитниками Антоном Миранчуком, Рубенса Диаса, Бахтиером Зайнутдиновым, нападающим Иваном Сергеевым и защитником Максимом Осипенко. Кроме того, состав команды покинули полузащитники Хорхе Карраскаль, Даниил Лесовой, защитники Диего Лаксальт, Фабиан Бальбуэна и Эли Даса. Еще несколько игроков бело-голубых выступают в других клубах на правах аренды.

На данный момент команда Валерия Карпина занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 9 очков в восьми встречах. В следующем туре "Динамо" на выезде сыграет с "Оренбургом".

