"За летнее трансферное окно мы выполнили задачи с точки зрения футболистов "на вход". Кроме того, мы хорошо сработали "на выход". Например, трансфер Карраскаля в Бразилию с финансовой точки зрения получился весьма удачным. Отдельно нужно упомянуть продление контракта с Бителло", — приводит слова Гафина Metaratings.ru.
Напомним, в минувшее трансферное окно "Динамо" усилилось полузащитниками Антоном Миранчуком, Рубенса Диаса, Бахтиером Зайнутдиновым, нападающим Иваном Сергеевым и защитником Максимом Осипенко. Кроме того, состав команды покинули полузащитники Хорхе Карраскаль, Даниил Лесовой, защитники Диего Лаксальт, Фабиан Бальбуэна и Эли Даса. Еще несколько игроков бело-голубых выступают в других клубах на правах аренды.
На данный момент команда Валерия Карпина занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 9 очков в восьми встречах. В следующем туре "Динамо" на выезде сыграет с "Оренбургом".
В "Динамо" подвели итоги летнего трансферного окна
Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о работе клуба в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Динамо"