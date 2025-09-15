Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
17:00
УралНе начат
Нефтехимик
18:30
ЕнисейНе начат
Черноморец
19:00
ЧайкаНе начат
Родина
19:30
ФакелНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
22:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
19:30
КремонезеНе начат
Комо
21:45
ДженоаНе начат

Новосельцев: эмоции Станковича никак не сопоставляются с эмоциями игроков на поле

Бывший игрок "Ростова" Иван новосельцев высказался об эмоциональном поведении главного тренера "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Динамо" Москва
- Есть эмоции созидающие, а есть — разрушающие. И его эмоции никак не сопоставляются с эмоциями игроков на поле. Игроки не понимают, почему он так себя ведёт, - сказал Новосельцев "Матч ТВ".

Напомним, 13 сентября состоялся матч восьмого тура РПЛ между московскими "Динамо" и "Спартаком". Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. В концовке первого тайма главный тренер красно-белых Деян Станкович был удален за нецензурную брань в адрес арбитра.

На данный момент "Динамо" занимает девятое место в РПЛ с 9 очками, в то время как "Спартак" располагается на строчку выше с 12 баллами.

