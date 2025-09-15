Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 1 0 1
Урал1 тайм
Нефтехимик
18:30
ЕнисейНе начат
Черноморец
19:00
ЧайкаНе начат
Родина
19:30
ФакелНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
22:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
19:30
КремонезеНе начат
Комо
21:45
ДженоаНе начат

Канищев высказался о результатах "Зенита"

Бывший российский футболист Александр Канищев высказался об игре "Зенита" после ничейного матча с "Балтика".
Фото: ФК "Зенит"
- В команде что-то не так — это очевидно. "Зенит" неплохо подготовлен к чемпионату, но команда не в порядке. В матче с "Балтикой" играла какая-то другая команда, не "Зенит", - сказал Канищев "Чемпионату".

Напомним, вчера, 14 сентября, состоялся матч восьмого тура РПл между калининградской "Балтикой" и санкт-петербургским "Зенитом" на стадионе "Ростех Арена". Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

На данный момент подопечные Сергея Семака располагается на шестой строчке в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 13 очков в 8 матчах.

