- В команде что-то не так — это очевидно. "Зенит" неплохо подготовлен к чемпионату, но команда не в порядке. В матче с "Балтикой" играла какая-то другая команда, не "Зенит", - сказал Канищев "Чемпионату".
Напомним, вчера, 14 сентября, состоялся матч восьмого тура РПл между калининградской "Балтикой" и санкт-петербургским "Зенитом" на стадионе "Ростех Арена". Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.
На данный момент подопечные Сергея Семака располагается на шестой строчке в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 13 очков в 8 матчах.
Канищев высказался о результатах "Зенита"
Бывший российский футболист Александр Канищев высказался об игре "Зенита" после ничейного матча с "Балтика".
Фото: ФК "Зенит"