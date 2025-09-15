Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
2 - 3 2 3
УралЗавершен
Нефтехимик
1 - 0 1 0
ЕнисейЗавершен
Черноморец
4 - 1 4 1
ЧайкаЗавершен
Родина
1 - 0 1 0
Факел2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
22:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
0 - 0 0 0
Кремонезе2 тайм
Комо
21:45
ДженоаНе начат

В "Динамо" прокомментировали летнюю трансферную кампанию клуба

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров подвел итоги работы клуба в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Динамо"
"Мы решили те задачи, которые ставили перед собой. Что касается центральных защитников и их адаптации, это больше вопросы к тренерскому штабу. Уровень сыгранности команды растет", - цитирует Пивоварова "Чемпионат".

В минувшее летнее трансферное окно состав московского "Динамо" пополнили защитники Максим Осипенко, Рубенс и Бахтиер Зайнутдинов, хавбек Антон Миранчук и нападающий Иван Сергеев.

После 8 сыгранных туров бело-голубые набрали 9 очков и находятся на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. От лидирующего "Краснодара" команда Валерия Карпина отстает уже на десять баллов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится