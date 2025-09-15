"Мы решили те задачи, которые ставили перед собой. Что касается центральных защитников и их адаптации, это больше вопросы к тренерскому штабу. Уровень сыгранности команды растет", - цитирует Пивоварова "Чемпионат".
В минувшее летнее трансферное окно состав московского "Динамо" пополнили защитники Максим Осипенко, Рубенс и Бахтиер Зайнутдинов, хавбек Антон Миранчук и нападающий Иван Сергеев.
После 8 сыгранных туров бело-голубые набрали 9 очков и находятся на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. От лидирующего "Краснодара" команда Валерия Карпина отстает уже на десять баллов.
В "Динамо" прокомментировали летнюю трансферную кампанию клуба
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров подвел итоги работы клуба в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Динамо"