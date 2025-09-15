Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
2 - 3 2 3
УралЗавершен
Нефтехимик
1 - 0 1 0
ЕнисейЗавершен
Черноморец
4 - 1 4 1
ЧайкаЗавершен
Родина
1 - 0 1 0
Факел2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
22:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
0 - 0 0 0
Кремонезе2 тайм
Комо
21:45
ДженоаНе начат

Игрок "Балтики" прокомментировал информацию об интересе ЦСКА

Полузащитник "Балтиики" Владислав Саусь высказался об интересе к нему со стороны ЦСКА и возможном возвращении в "Зенит".
Фото: ФК "Балтика"
- Про интерес ЦСКА слышал только со слов ребят или из каких-то источников. У меня никакой информации об этом нет. Что касается, возвращения в "Зенит", если меня захочет видеть руководство и тренерский штаб, то почему бы и нет?

22-летний правый полузащитник Владислав Саусь является воспитанником академии петербургского "Зенита". В "Балтику" игрок перебрался летом прошлого года, заключив контракт до июня 2029-го. В нынешнем сезоне хавбек провел 8 матчей за калининградскую команду в чемпионате и одну игру в Кубке России, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами на партнеров.

Источник: "Чемпионат"

